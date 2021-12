Rialto, messa in sicurezza e ripristino: due strade tornano completamente percorribili

Dopo le esondazioni nell'ondata di maltempo dello scorso 4 ottobre dei rii Ferrè e Bonora, è tornata percorribile al traffico via Melogno a Rialto.

I detriti e i massi trasportati dalla piena, oltre ad aver invaso completamente la sede stradale, hanno comportato sul rio Ferrè la scomparsa di un canale e della cunetta per la raccolta delle acque meteoriche, oltre ad aver occultato la tombinatura esistente del rio Bonora.

La strada era stata chiusa con un'ordinanza del sindaco Doglio per permettere l'esecuzione dei lavori conclusisi nei giorni scorsi.

Così come nel caso di via Vene, nel tratto compreso tra il bivio per località Chiazzari e località Vene (via Bolla), riaperta nella giornata di sabato scorso (4 dicembre, ndr) dopo la conclusione di un intervento di consolidamento strutturale del lato a valle

Le lavorazioni, a carattere preventivo, sono state finanziate completamente mediante un fondo ministeriale per l'importo complessivo di 100 mila euro.