Coronavirus, tasso di positività stazionario e meno tamponi oggi, crescono ricoveri e terapie intensive

Calano i nuovi positivi al Covid19 in Liguria nelle ultime ventiquattr'ore, dove però calano anche i tamponi molecolari eseguiti mantenendo pressoché stabile la percentuale di positività, che quest'oggi si assesta all'11,36%.

Sono 247 i nuovi casi registrati a fronte di 2.175 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 4.439 tamponi antigenici rapidi.

Nel dettaglio, sono solamente 3 i casi riferiti alla provincia di Imperia, 62 nel savonese, 138 nel genovese e 44 nella provincia di La Spezia.

Aumentano i ricoveri, sia ordinari che nelle terapie intensive, dove su 24 ammalati 22 non sono vaccinati e 2 sono vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie Covid correlate.

Da registrare, purtroppo, altri due decessi avvenuti entrambi lo scorso 4 dicembre uno all'ospedale di Sestri dove ha perso la vita una donna di 78 anni, e uno a La Spezia, dov'è deceduto un uomo di 77 anni.

Tamponi processati con test molecolare: 1.845.602 (+2.175)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.265.746 (+4.439)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 125.350 (+347)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.880 (+80)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.198 (-8)

Savona 1.168 (+47)

Genova 3.342 (+25)

La Spezia 868 (+18)

Residenti fuori regione o estero 99 (+3)

Altro o in fase di verifica 205 (-5)

Totale 6.880 (+80)

Ospedalizzati: 215 (+21); 24 (+2) in terapia intensiva*

Asl 1 - 43 (+2); 4 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 51 (+2); 7 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 39 (+6); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 41 (+8); 4 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 27 (+2); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 11 (-); 3 (-)in terapia intensiva

*22 non vaccinati e 2 vaccinati (con comorbidità)

Isolamento domiciliare: 5.323 (+224)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 113.998 (+165)

Deceduti: 4.472 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 886 (+60)

Asl 2 - 999 (+28)

Asl 3 - 1.471 (+55)

Asl 4 - 510 (-9)

Asl 5 - 504 (-55)

Totale - 4.370 (+78)

Dati vaccinazioni 6/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.636.603

Somministrati: 2.533.511

Percentuale: 96%