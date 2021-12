Bancarotta e reati societari, arrestato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero

Terremoto in casa Sampdoria a meno di cinque giorni dal derby della Lanterna di venerdì 10 dicembre.

Nella mattinata odierna la Guardia di Finanza ha posto in arresto il presidente del club di Corte Lambruschini dando esecuzione a un provvedimento emesso nell'ambito di un'inchiesta della procura cosentina di Paola, con l'accusa di "reati societari e bancarotta".

Il numero uno blucerchiato è stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari.

In attesa di sviluppi, al momento non risulterebbe coinvolta la società calcistica. Certo è però che, a pochi giorni da una partita che vale sicuramente molto nell'arco di una stagione calcistica, l'accaduto non possa lasciare non coinvolto, almeno emotivamente, l'ambiente.