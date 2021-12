A Cairo la mostra-asta benefica "Erbe spontanee della Valbormida" a favore dell'associazione "Raggio di Sole"

Giovedì 2 dicembre presso il Teatro Comunale “Osvaldo Chebello” ha preso il via la mostra “Erbe spontanee della Valbormida – La natura vista dagli artisti locali”, allestita nel foyer dello stesso Teatro, in collaborazione con l'Associazione "I Cavalieri dei Ricordi".

"Le opere proposte riprendono, secondo l’interpretazione dei 31 artisti coinvolti, alcune delle più suggestive erbe spontanee tipiche del nostro territorio, meritevoli di essere conosciute ed apprezzate anche da chi non sia un esperto in botanica: il connubio con il talento artistico dei pittori ha creato un’interessante galleria di opere che, una volta terminata l’esposizione, verranno proposte in un’asta benefica il cui ricavato sarà destinato all'associazione “Raggio di Sole”, così come i proventi della vendita dell’originale catalogo/schedario, particolarmente indicato anche come regalo natalizio" si legge sulla pagina Facebook del comune di Cairo Montenotte.

La mostra proseguirà fino al 19 dicembre, per visitarla, così come per partecipare all’evento inaugurale, sono necessari il green pass e la mascherina.