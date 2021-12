Ad Albissola la mostra "Mondo Sospeso" di Angelo Ruga

L’Associazione Culturale Angelo Ruga insieme al comune di Albissola Marina, con il patrocinio del comune di Clavesana, presentano la mostra "Mondo Sospeso" di Angelo Ruga. A cura di Daniele Panucci e Davide Servente.

L'inaugurazione è prevista per mercoledì 8 dicembre. Questo il programma: ore 17 presso il MuDA Centro Esposizioni, via dell’Oratorio 2; ore 18.00 presso Associazione Culturale Angelo Ruga - Lavanderia, via Stefano Grosso 49.

L'esposizione sarà visitabile da mercoledì 8 dicembre al 1° maggio 2022 presso il MuDA Centro Esposizioni via dell’Oratorio 2, da martedì a venerdì 10.00-12.00 - 16.00-18.00; sabato, domenica e festivi 10.00-12.00.

Associazione Culturale Angelo Ruga - Lavanderia via Stefano Grosso 49 - mercoledì e venerdì 16.00-18.00 e su appuntamento. Per informazioni: t. 0194501509 e info@angeloruga.it.