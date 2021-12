"Libri sotto l'albero" a Loano, in biblioteca le fiabe natalizie di nonna Piera Alba Merlo

A Loano proseguono gli appuntamenti con i “Libri sotto l'albero”, la rassegna cultural-letteraria di letture e laboratori per i bimbi e le loro famiglie promossa dall'associazione #cosavuoichetilegga in collaborazione con Casa Culturale e il Mondadori Bookstore di Loano con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano.

Domenica 12 dicembre alle 16.30 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal nonna Piera Alba Merlo, bardo celtico e narratrice, intratterrà i bambini con le fiabe e le leggende che colorano il Natale e la sua attesa. Un pomeriggio allegro in compagnia di tradizioni che non tramontano mai, narrate dalla voce sapiente di nonna Piera e tante sorprese. Per bimbi dai 5 anni in su. L'ingresso è libero con obbligo di Green Pass.

E' possibile prenotare un posto contattando il numero 347.5031329 dalle 16.30 alle 18 oppure presso recandosi presso la biblioteca civica negli orari di apertura al pubblico.