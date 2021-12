Albenga, il consigliere Tomatis (FdI): "I marciapiedi di via Amalfi sono danneggiati"

"La strada è quella di via Amalfi, non lontano dal lungomare di Albenga. Più che l'asfalto, in questo caso, sono i marciapiedi a preoccupare i pedoni e i residenti della zona. Sono danneggiati da diverso tempo e chi cammina rischia di inciampare e quindi di fasi male seriamente - dice Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale - Dopo aver ricevuto molte segnalazioni degli abitanti della zona ho deciso di compiere un sopralluogo e ho verificato personalmente lo stato di degrado e abbandono, soprattutto la situazione di pericolo di quei marciapiedi".

"A rischio sono soprattutto gli anziani per le buche esistenti nel marciapiede che è anche piuttosto stretto. Impossibile poi passare con carrozzine per bambini e carrozzine per persone disabili".

"L'appello che allora rivolgo all'Amministrazione comunale è quella di intervenire immediatamente nella sistemazione dei marciapiedi che rappresentano dei veri e propri percorsi ad ostacoli. Situazioni simili a quella di via Amalfi esistono anche in molte altre zone della città. Pertanto chiediamo all'Amministrazione di pianificare urgentemente, pur nelle ristrettezze economiche, una serie di interventi per rendere sicuri i camminamenti soprattutto per le persone anziane" conclude Tomatis.