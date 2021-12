Finale, la minoranza: "Parcheggi gratis nelle feste". Frascherelli: "Soluzione non in programma"

Parcheggi gratuiti durante le festività natalizie per incentivare il commercio. Ci riprovano, a un anno di distanza, i consiglieri del gruppo "Le Persone al Centro" a ottenere questo risultato, e lo fanno presentando una mozione.

"Nel question time dello scorso 14 dicembre 2020 chiedemmo all'Amministrazione di intraprendere un'iniziativa simile nelle zone di maggior interesse turistico (leggi QUI) - spiegano i consiglieri Fasciolo e Folco - trovando una maggioranza dettasi disposta a valutare la proposta".

Tuttavia per l’annualità 2020 e 2021 nulla è stato disposto, come invece sta accadendo in città come Genova. Da qui l'invito dell'opposizione "ad assumere atti concreti in ordine alla gratuità dei parcheggi".

La proposta verrà quindi discussa durante il prossimo consiglio comunale, ma il parere della maggioranza non sembrerebbe poter andare in tale direzione.

Come spiega il sindaco Ugo Frascherelli: "Non c'è intenzione da parte nostra di prendere una tale decisione, anche perché temo crei problemi alla società partecipata che gestisce i parcheggi, oltre ad avere, in queste feste, una situazione molto diversa, grazie ai vaccini, rispetto al Natale 2020".

"Inoltre - conclude il primo cittadino - se la Liguria resterà in zona bianca lavoreremo e ci sarà tanta gente, coi parcheggi a rotazione che permetteranno agli avventori di sostare e accedere comodamente ai centri storici".