Spotorno, minoranza senza ufficio in Municipio: "Possibile spazio solo in sede separata, il sindaco teme la nostra presenza?"

Lo scorso 8 ottobre, a pochi giorni dall'insediamento della nuova amministrazione, l'attuale capogruppo Massimo Spiga a nome dei colleghi consiglieri di opposizione aveva scritto al sindaco Fiorini per richiedere di riservare uno spazio al suo gruppo per far sì che, " ai Consiglieri Comunali fosse messo a disposizione un locale completo di attrezzature per l’esercizio delle proprie funzioni, come recita lo Statuto comunale " spiega in una nota il gruppo di minoranza composto anche dai consiglieri Francesco Pendola, Camilla Ciccarelli e Lorenzo Caviglia Bardini.

"In data 20 novembre, trascorsi i 20 giorni in attesa della risposta, abbiamo sollecitato la nota del sindaco che è giunta l'1 dicembre - continuano - nella quale si afferma che 'ad oggi non ci è ancora possibile esaudire positivamente la vostra richiesta' facendo riferimento al progetto originale da cui 'sono passati molti anni e da allora le esigenze del Comune di Spotorno e con esse degli spazi per i suoi dipendenti sono mutate', ribadendoci che 'la pianta organica e di conseguenza gli spazi attuali non consentono di ricavare locali né per gli assessori né per i gruppi di minoranza' assicurandoci che si si al lavoro affinché si possa ricavare, il prima possibile, un locale idoneo per i gruppi di minoranza, nei locali che si stanno liberando nelle varie sedi distaccate".

"Evidentemente il sindaco a differenza del capogruppo Spiga, non tiene copia della corrispondenza da e verso i consiglieri - affermano nella loro nota da Insieme per Spotorno - visto che il 6 luglio 2017, in risposta alla medesima richiesta degli allora tre gruppi consigliari di minoranza, scriveva di una 'generale difficoltà di reperire spazi di lavoro per il personale dipendente, unitamente alle unità in fase di assunzione all'interno dell'attuale casa comunale' affermando come sarebbe stato di sua cura inserire quanto richiesto nella pianificazione degli spazi del nuovo edificio che diventerà sede istituzionale di questo ente".