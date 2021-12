Scomparsa a 62 anni dell'ex deputato Eugenio Minasso: il cordoglio del sindaco di Albenga, Tomatis

È morto nella notte l’ex deputato del Pdl Eugenio Minasso. Aveva 62 anni ed era ricoverato da tempo nel reparto di Malattie infettive del San Martino a seguito di complicanze derivanti dal covid che aveva superato a fine estate.

La sua scomparsa ha commosso tutto il mondo politico, e anche il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ha voluto esprime in una nota le sue più sentite condoglianze per l'amico ex consigliere regionale: “La scomparsa di Eugenio Minasso mi ha colpito profondamente. Ricordo con molta nostalgia le giornate passate a sciare a Monesi, luogo del cuore che ci ha sempre uniti. Eugenio era una persona di grande cuore e generosità e molto determinato nel carattere. Faccio le mie più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di grande dolore".