Alassino d'Oro 2021: premiato il prof. Danio Maghella, alla dott.ssa Bianchi il riconoscimento alla memoria (FOTO)

Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Consiglio del Comune di Alassio, la cerimonia di consegna degli Alassini d'Oro. Di seguito le motivazioni con le quali il prestigioso riconoscimento è stato consegnato.

L’Alassino d'Oro alla memoria 2021 è conferito alla dott.ssa Carolina Bianchi: "Ci ha lasciato il 17 marzo scorso la dottoressa che tanti alassini hanno conosciuto e apprezzato per competenza e professionalità dal banco della Farmacia di Piazza Matteotti ad Alassio. Chi ha avuto modo di conoscerla meglio ne ha, in più d'una occasione, voluto ricordare la generosità e l'attenzione ai più deboli, l'umiltà di chi, senza sbandierare, sapeva aiutare concretamente, in vita e anche oltre la vita. Il suo lascito rivolto alla ricerca e alle persone anziane in difficoltà è solo l'ultimo dei suoi atti verso i meno fortunati. A noi Alassini che beneficiamo di tale generosità il compito di migliorare la convivenza e prestare attenzione ai bisogni della collettività".​​

Il riconoscimento alla memoria è stato ritirato da Maria Grazia Bianchi, nipote della dott.ssa Bianchi.