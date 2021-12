Albenga, non si ferma all’Alt dei poliziotti, dopo un rocambolesco inseguimento scattano le manette per l’autore della truffa "dello specchietto"

Sono scattate le manette per l’uomo che ieri, 6 dicembre, non si è fermato all’Alt della volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza dandosi alla fuga e questa mattina, presso il tribunale di Savona, verrà processato per direttissima.

Il fatto è accaduto ad Albenga, nei pressi della rotatoria di regione Cavallo: un’auto Skoda Fabia S.W. con targa svizzera, guidata da un uomo di mezz’età, inizialmente ha finto di fermarsi, rallentando, per dare poi un’accelerata e darsi alla fuga a tutta velocità, rischiando di investire gli agenti della Polizia. L’automobilista, che nel frattempo si è diretto sulla via Aurelia, in direzione Alassio, a causa dell’eccessiva velocità, ha perso il controllo della vettura, andando a urtare contro il guard-rail. Ha quindi abbandonato l’auto per fuggire a piedi, ma viene prontamente raggiunto dai poliziotti e tratto in arresto per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.