Camper fermo in galleria: A10 bloccata tra Savona e Spotorno in direzione Francia

Pomeriggio di passione per gli automobilisti messisi in viaggio sull'A10, in entrambe le direzioni.

Prima è toccato a coloro che, dalle 17 circa, si dirigevano verso Savona: il cantiere con scambio di carreggiata presente tra Feglino e Spotorno ha portato infatti alla formazione di diversi chilometri di coda, poi smaltitisi intorno alle 19.30.

Risolta questa situazione è toccato restare ferme alle vetture che viaggiavano nel senso opposto, verso il confine di Stato. Un camper si è fermato nella galleria Fornaci causando il blocco totale del traffico nel tratto tra Savona e Spotorno per permetterne il recupero.