Investimento pedonale in centro a Savona, denunciata dalla polizia locale una coppia per guida in stato d'ebbrezza e falso ideologico

Sono due le persone denunciate dalla polizia locale di Savona per reati che vanno dal falso ideologico al favoreggiamento personale oltre alla guida in stato di ebbrezza.

I fatti risalgono allo scorso novembre, quando gli agenti del comando di Savona erano intervenuti per rilevare un incidente stradale in cui una donna anziana era stata investita da un'autovettura sulle strisce pedonali nella zona centrale della città.

Sul posto gli agenti avevano identificato due persone, un uomo e una donna, che dichiaravano di essere rispettivamente il passeggero e la conducente dell'autovettura.

Fin da subito aveva destato sospetto l'atteggiamento nervoso della coppia, in particolare dell'uomo, che chiaramente manifestava segnali di ubriachezza.

Gli agenti avevano quindi sottoposto entrambi all'etilometro e l'uomo aveva riportato un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito.

Importante ai fini della ricostruzione dei fatti era stata la deposizione lasciata da un testimone e la visione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza, da cui avevano potuto appurare che alla guida del veicolo fosse l'uomo, mentre la donna era sopraggiunta sul posto in un secondo momento.

Oltre alle varie sanzioni amministrative, il guidatore è stato deferito all'autorità giudiziaria per avere causato un incidente in stato di ebbrezza, mentre la donna è stata denunciata per favoreggiamento e per falso ideologico. Il veicolo è stato sottoposto a fermo e la patente dell'uomo sospesa.