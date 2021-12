Super green pass, ieri primo giorno di controlli: 20 sanzioni nel savonese

Controlli e prime sanzioni nella giornata di ieri in merito al giro di vite sul green pass. La Prefettura di Savona ha comunicato i dati sul "Monitoraggio dei servizi di controllo Anti Covid" effettuati dalle forze di polizia e dalle polizie locale.

Secondo quanto si apprende dalla nota, per quanto riguarda la certificazione verde, le forze dell'ordine hanno controllato 740 persone elevando 5 sanzioni. 12 cittadini sono stati multati poiché non in regola con i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sempre durate il sevizio, gli agenti hanno controllato 138 attività commerciali sanzionando 3 titolari di esercizi.

I dati sui controlli saranno pubblicati quotidianamente sul sito della Prefettura di Savona nella sezione “in evidenza” alla voce "Controlli anti-Covid".