Soccorsi mobilitati nel primo pomeriggio di oggi per un incidente a Vado Ligure, angolo tra via Galileo Ferraris e via XXV Aprile, che ha coinvolto due mezzi.

Nello scontro si sono ferite due donne, una di 57 anni, trasportata in codice giallo dall’automedica Sierra1 all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, e un’altra di 23 anni trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo dall’ambulanza della Croce Bianca di Savona.