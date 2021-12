Albenga: domani (8 dicembre) accensione dell'albero di Natale, ma senza i canti dei bambini

Il comune di Albenga informa che, a causa delle avverse condizioni meteo previste per la giornata di domani, i canti dei bambini delle scuole Paccini in occasione dell’accensione dell’albero di Natale in piazza San Michele sono stati spostati - come da programma - al prossimo 23 dicembre. L’albero sarà comunque acceso alle ore 17,30.

Con l’occasione, il comune ricorda i prossimi saggi scolastici natalizi: lunedì 20 dicembre Saggio di Natale dei bambini del “Faà di Bruno” di Albenga in Piazza San Michele alle ore 18.30; martedì 21 dicembre Saggio di Natale degli alunni delle classi terze ad indirizzo musicale della Scuola secondaria di 1° grado “Mameli- Alinghieri”, Flauto traverso - diretto dal Prof. Michele Menardi, Clarinetto - diretto dal Prof. Luca Sciri in Piazza San Michele alle ore 17.00; martedì 23 dicembre Saggio di Natale dei bambini della Scuola Primaria “T.Paccini” di Albenga in Piazza San Michele alle ore 11.00.