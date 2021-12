Savona, il procuratore Gratteri e lo storico Nicaso presentano il libro "Come il nord ha aperto le porte alla 'ndrangheta"

Mercoledì 8 dicembre alle ore 18 nell'aula magna Liceo Chiabrera-Martini in via Manzoni, 5 a Savona, incontro col procuratore di Reggio Calabria Nicola Gratteri e lo storico delle organizzazioni criminali Antonio Nicaso. Durante l'evento sarà presentato il libro "Complici e colpevoli. Come il nord ha aperto le porte alla 'ndrangheta" (Mondadori).

L'incontro, a cura della Libreria Ubik (unica data in Liguria), verrà moderato dai giornalisti Mimmo Lombezzi e Marco Grassoa. Green Pass obbligatorio. Visti i posti limitati, è gradita la prenotazione.

Oggi la criminalità organizzata non ha più bisogno di sparare, ha acquisito la capacità di muoversi sottotraccia, senza suscitare clamore o allarme, dilagando, apparentemente senza freni. Nel territorio ligure, così come in Lombardia, Emilia-Romagna e in altre regioni del Nord, le mafie raramente sono giunte con le armi in pugno. Si sono piuttosto presentate con il volto rassicurante di figure professionali in grado di offrire servizi e soluzioni a basso costo, a partire dallo smaltimento dei rifiuti fino a una sorta di welfare di prossimità, più efficace rispetto a quello spesso carente dello Stato.

Come ben evidenziano Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, si tratta di un fenomeno che ormai non si può più ignorare nella sua incontestabile pervasività: i 46 "locali" di 'ndrangheta finora scoperti al Nord, i 5 consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose (anche in Liguria) e le 170.000 imprese riconducibili a contesti di criminalità organizzata dimostrano che nessuna zona d'Italia può ritenersi impermeabile alla penetrazione dei clan. Per troppo tempo si è voluto credere alla "metafora del contagio", come se le mafie fossero un virus esterno che infettava territori sani. Tutt'altro. Nelle nuove realtà in cui dettano legge, hanno goduto di una lunga e colpevole sottovalutazione da parte sia del mondo imprenditoriale sia di quello politico, che hanno troppo spesso aperto loro le porte finendo per giustificarne la condotta e diventarne consapevoli complici in nome del denaro e del potere.

Il procuratore di Reggio Calabria Nicola Gratteri è il magistrato più impegnato nella lotta alla 'ndrangheta e vive sotto scorta da 32 anni. Salvato per caso ad un attentato dinamitardo nei suoi confronti, è una delle figure che meglio conosce i meccanismi mafiosi. Con Antonio Nicaso (storico delle organizzazioni criminali, uno dei massimi esperti di 'ndrangheta nel mondo) ha scritto numerosi libri. Quest'ultimo è incentrato proprio sul Nord Italia.