Futuro dell'ospedale di Albenga, la Commissione Sanità del territorio richiede un incontro urgente con il presidente Toti

Facendo seguito alle risultanze della Commissione Sanità allargata ai sindaci del comprensorio tenutasi lo scorso 3 dicembre, il presidente del Consiglio Comunale di Albenga Diego Distilo nella giornata di oggi ha inoltrato richiesta formale di partecipazione urgente alla prossima riunione al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“I sindaci presenti alla riunione dello scorso 3 dicembre hanno ritenuto opportuno e imprescindibile la presenza del Presidente Toti alla prossima riunione che dovrà tenersi entro i prossimi 10 giorni - afferma Distilo - Oggi ho inoltrato ufficialmente una nota a Toti volta a chiedergli la sua disponibilità per poter convocare la riunione. Il territorio merita di conoscere direttamente dal Presidente le intenzioni sul futuro del nostro Ospedale”.

“L’Ospedale Santa Maria di Misericordia, essendo la struttura più nuova della Liguria, rappresenta un’opportunità eccezionale per fornire una risposta sanitaria pubblica ai cittadini del comprensorio - aggiunge Giorgio Cangiano coordinatore dei consiglieri comunali - I fondi del PNRR rappresentano finalmente la possibilità di potenziare questa struttura, aumentandone, se necessario, i posti letto e facendo ritornare il pronto soccorso. Trovo inaccettabile da parte del Presidente Toti rimandare il confronto richiesto da tutti i Sindaci del comprensorio. Per temi così essenziali bisogna trovare il tempo e, anche se ci saranno scenari da chiarire in seguito, fornire immediatamente delle indicazioni”.

“Il Santa Maria di Misericordia è stato ed è un punto di riferimento importante per il territorio anche in questa emergenza sanitaria che stiamo vivendo - dichiara Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga - Sono stato il primo a sostenere la conversione del nostro nosocomio in Covid Hospital e questa si è rivelata la scelta più opportuna. Ha portato, infatti, ancor più alla luce l’eccellenza di una struttura nuova, all’avanguardia e baricentrica da un punto di vista logistico come è il nostro ospedale. Oggi chiediamo garanzie sul suo futuro! Va bene il progetto che riguarda lo smaltimento delle liste d’attesa e il contenimento delle fughe fuori regione, a condizione, però, che il Santa Maria di Misericordia venga arricchito di quei reparti e servizi di cui il territorio necessita e che sono indispensabili per la realizzazione di un Pronto Soccorso. Per ottenere questo risultato sarà necessario investire in esso risorse economiche che permettano di allargare e potenziare una struttura nuova e moderna come è il nostro ospedale”.

“La proposta della giunta di trasformare il Punto di primo intervento di Albenga in un ambulatorio a bassa intensità assistenziale è una decisione che avrebbe avuto bisogno di un confronto con il territorio che ad oggi non c’è stato, nonostante le richieste dei sindaci”, è invece il pensiero del consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, dopo la risposta in consiglio regionale alla sua interrogazione sul futuro dell'Ospedale.

“Quanto proposto per Albenga però - osserva Arboscello - è un modello che bisogna stare attenti a non replicare in altre realtà, come ad esempio a Cairo, dove il Pronto Soccorso più vicino è a circa 30 km, nascondendosi magari dietro l’alibi della mancanza di personale”.

“Bisogna, poi, - conclude - chiamare le cose con il proprio nome: questo non sarà più un Punto di primo intervento ma un ambulatorio a bassa intensità e di questo vanno informati i cittadini”.