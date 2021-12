L'Ad Pallacanestro Loano lancia un corso gratuito di basket: disponibili 12 posti

L'Ad Pallacanestro Loano ha deciso di offrire a 12 ragazze nate negli anni 2008-2009-2010 la possibilità di seguire gratuitamente un corso di basket. Il corso di basket under 13/14 inizierà a gennaio 2022 e si concluderà nel mese di maggio.

“Con questa 'strenna di Natale' l'Ad Pallacanestro Loano si propone di avvicinare a questa disciplina sportiva le nostre concittadine più giovani – afferma Enrica Rocca, assessore allo sport del comune di Loano – Come ogni sport (e specialmente quelli di squadra) la pallacanestro non solo permette di svolgere una salutare attività fisica, ma insegna l'importanza della disciplina e del rispetto delle regole, del lavoro in team e, soprattutto, il rispetto per i compagni e per gli avversari”.

Per partecipare è richiesto il Green Pass. Per informazioni è possibile telefonare al numero 349.6075218.