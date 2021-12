Albenga, terminati i lavori al verde pubblico in viale Che Guevara e via Da Vinci

Sono terminati in questi giorni gli interventi di potatura di Viale Che Guevara e via Leonardo Da Vinci.

Nei prossimi giorni continueranno gli interventi di manutenzione del verde pubblico su tutto il territorio comunale, frazioni comprese.

In particolare si procederà con l’intervento sulle magnolie di via Partigiani a Leca, a cui seguirà la potatura degli alberi in piazza Sacco e Vanzetti.