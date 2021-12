Neve, le precipitazioni continueranno nel pomeriggio per poi cessare in serata

L’allerta meteo per neve emanata da Arpal oggi mercoledì 8 dicembre terminerà così: gialla su interno A (ponente) fino alle 20.00; gialla sui comuni costieri di B (centro della regione) fino alle 16.00; arancione su D ed E (versanti padani di ponente e levante) fino alle 16, poi gialla fino alle 20.00; gialla su interno B fino alle 18.00.

Precipitazioni diffuse interessano, dalla notte, un po’ tutta la regione con pioggia generalmente debole ma insistente e nevicate nelle zone interne; quota neve in progressivo abbassamento sul centro Ponente, in particolare sul savonese e la parte più occidentale del genovese.

I nivometri della rete Omirl segnalano alle 11.00 accumuli di 15 centimetri a Monte Settepani (Savona), 14 a Urbe Vara Superiore (Savona), 12 a Dego (Savona), 8 a Ferrania (Cairo Montenotte, Savona), 5 a Campo Ligure (Genova), un paio di centimetri a Gorra (Valbrevenna, Genova) e Verdeggia (Triora, Imperia). Le temperature sono in netto calo rispetto anche ai valori della notte mentre stanno rinforzando i venti, di tramontana sul centro Ponente, di scirocco a Levante (superati gli 87 km/h con una raffica a Corniolo, lungo la costa spezzina). Per quanto riguarda la pioggia, cumulata massima dalla mezzanotte di 40 millimetri a Testico, nel savonese.

Nelle ore centrali della giornata è attesa la fase più importante di questo passaggio perturbato con precipitazioni nevose nell’interno, fino a zone collinari a ridosso della costa dove, invece, i fiocchi potranno cadere in particolare tra il genovese occidentale e il savonese. I fenomeni proseguiranno, anche se più attenuati, nel pomeriggio, per poi cessare in serata: il rasserenamento del cielo unito, dove sarà presente neve al suolo, al cosiddetto “effetto albedo” porteranno nella prossima notte e le prime ore di domani, giovedì, temperature molto rigide: disagio fisiologico da freddo.

Attenzione anche, ancora, ai venti settentrionali sul centro Ponente, meridionali a Levante, fino a burrasca.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.