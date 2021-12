Nevicata sul Cadibona: filtraggio dei mezzi pesanti in Corso Ricci a Savona

Provincia al lavoro per cercare di evitare incidenti e disagi alla viabilità a causa delle complicanze legate alla nevicata insistente che sta imbiancando le strade dell'entroterra savonese, in particolare la Val Bormida.

Mezzi spazzaneve in azione dalla mattinata, quindi, e non solo: a Savona all'altezza di Corso Ricci è stato istituito un punto di filtraggio per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate onde evitare che possano imboccare, al momento, la Sp29 del Cadibona.

Per raggiungere la Val Bormida è infatti consigliabile, per questi mezzi, di percorrere l'A6.