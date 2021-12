Serrà Riccò, nove stranieri irregolari, di cui un minorenne, si sono nascosti dentro un camion e sono stati denunciati

I Carabinieri di Serra Riccò, nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito alla segnalazione del titolare di una ditta di trasporti di Genova - Sant’Olcese, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, 9 cittadini stranieri, di cui 7 del Nepal, 1 del Bangladesh e 1 dell’Afghanistan, di età compresa tra i 16 e 47 anni.



Il tir, partito da Verona per raggiungere il capoluogo ligure, giunto presso un autogrill all’altezza di Celle ligure, si è fermato per una sosta di circa un'ora. I clandestini, pensando che il veicolo fosse diretto in Francia poiché nel tratto autostradale Genova - Ventimiglia, sono saliti di nascosto a bordo.



L’ignaro autista però è ripartito alla volta del comune di Sant’Olcese, quindi, giunto presso il piazzale della società, nell’aprire il portellone, si è trovato davanti gli stranieri. I Carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, li hanno identificati e denunciati, venendo poi invitati a regolarizzare la loro posizione. Il minore è stato momentaneamente alloggiato presso un’idonea struttura cittadina.