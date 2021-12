Si è spento Sandro Mallone, i colleghi dell’ospedale San Paolo a Savona: “È stato un grande amico e un bravo professionista”

È mancato all’età di 63 anni Sandro Mallone, storico infermiere ferrista del blocco operatorio dell’ospedale San Paolo di Savona, in pensione dal febbraio scorso.

Dopo un breve ricovero il Rianimazione, proprio nel “suo” ospedale, Mallone si è spento ieri, 7 dicembre, in seguito a un infarto che lo aveva colpito nei giorni scorsi.

Sandro Mallone, che abitava a Stella con la famiglia, è ricordato da tutti i colleghi come un amico dal cuore grande, con il dono di saper essere sempre vicino a pazienti e colleghi nei momenti difficili, e bravo professionista. Ha infatti lavorato nel nosocomio savonese per oltre trentacinque anni, assistendo tutti i chirurghi e gli anestesisti che si sono avvicendati in sala operatoria.

Sandro Mallone lascia la moglie Vilma e i figli Paolo e Marco.

Il Santo Rosario verrà recitato oggi alle 19.30 presso la Chiesa di San Martino, a Stella.