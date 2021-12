Feglino è pronta a riabbracciare il Presepe Vivente con diverse novità e un nuovo logo

Alle novità nella trama proposta si affiancheranno però anche le nuove disposizioni in materia di svolgimento in piena sicurezza degli eventi nel contrasto della pandemia da Covid 19 come ingressi contingentati, percorsi delimitati, obbligo di indossare la mascherina e di possedere il Green Pass.

"Stiamo lavorando molto duramente per cercare di realizzare questa manifestazione nel modo più sicuro possibile, sia per i figuranti che per tutti coloro che vorranno passare insieme a noi la Vigilia di Natale - assicurano dall'organizzazione - Poche e semplici regole con le quali ormai abbiamo imparato a convivere, ma indispensabili per garantire la nostra sicurezza e per garantire la buona riuscita di questa manifestazione".