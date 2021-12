Crisi industriali savonesi, ancora nessun incontro in programma al Mise. Pasa (Cgil): "Promesse disattese dal ministro Giorgetti. 3mila lavoratori in attesa"

" Siamo di fronte ad una situazione mai vista, almeno negli ultimi vent'anni - sottolinea il segretario Cgil - A partire dal mese di febbraio e poi ripetutamente nei mesi di marzo, aprile, maggio e fino al mese di settembre, quando abbiamo incontrato a Savona i ministri Giorgetti e Orlando, in occasione delle elezioni amministrative del Comune di Savona, le organizzazioni sindacali, i sindaci, gli assessori regionali, il presidente della Provincia, i parlamentari del territorio e il Prefetto hanno chiesto più volte al Ministro Giorgetti (per il Mise) la calendarizzazione delle riunioni relative alle crisi Industriali Savonesi più delicate Piaggio Aerospace, LaerH, Bombardier, Sanac (che interessano oltre 3 mila Lavoratrici e Lavoratori nella sola provincia di Savona) e da oltre otto mesi non hanno nessuna risposta ".

"Solo impegni a parole ma mai una convocazione ufficiale - afferma Pasa - e nel frattempo le crisi, tutte o in parte, rischiano di arrivare al punto di non ritorno. Non basta più l’interessamento di pochi pochissimi parlamentari del territorio, servono riscontri concreti, serve che la politica nazionale metta in campo soluzioni per rilanciare il comparto industriale savonese in settori strategici per l’intero Paese: l’aerospazio, il ferroviario, le infrastrutture e la siderurgia".

Per il sindacato la necessità è quindi quella di "una risposta forte e chiara da parte del ministro Giorgetti e più in generale del governo Italiano, senza un intervento dello Stato che ha la responsabilità politica di tracciare una strada seria e concreta per ognuno di questi settori" per non continuare "con l'ansia di non sapere cosa accadrà domani" perché, ribadisce ancora pasa, "contrariamente si rischia di compromettere per sempre asset fondamentali per l'economia savonese e ligure, oltre che continuare a negare le garanzie occupazionali dovute a migliaia di lavoratori e lavoratrici di questo territorio".