Savona, Scaramuzza punzecchia Rossello: "Rimborso di 9 euro e 80 centesimi, non posso crederci"

"Iniziamo bene. Senza alcun rispetto per i sacrifici fatti e chiesti ai cittadini savonesi negli ultimi anni, gli amministratori di sinistra hanno chiesto un rimborso spese di 9.80 euro per il viaggio a Genova (in treno). Non posso credere ai miei occhi".

Questa la critica del capogruppo di minoranza della Lega Maurizio Scaramuzza in merito alla spesa rimborsata dal comune all'assessore allo sport e alle attività produttive Francesco Rossello per una trasferta svolta nel comune capoluogo lo scorso 15 novembre per la partecipazione alla seduta del consiglio delle autonomie locali della Liguria.

"Mi unisco all'indignazione dei consiglieri di minoranza e di tutti i cittadini che si sono sentiti presi in giro da questo atto, lecito per carità, ma assolutamente di cattivo gusto - ha continuato l'ex assessore della giunta Caprioglio - Lo stipendio da Assessore è più che dignitoso, così come quello da Presidente del Consiglio, perciò mi chiedo: era davvero necessario? Non si poteva fare un minimo sforzo economico per evitare di punzecchiare le casse comunali? L'interesse pubblico deve essere una priorità per chi sceglie un percorso politico".

Nel 2016 l'ex prima cittadina Ilaria Caprioglio aveva chiesto ai suoi assessori di sostenere di tasca propria le missioni fuori città, da lì la polemica.