Assonautica Savona, bilancio preventivo 2022 approvato a larghissima maggioranza

Si sono concluse il 5 dicembre le due giornate dedicate alla votazione del bilancio preventivo per il 2022 di Assonautica Provinciale di Savona. Il perdurare dell'emergenza sanitaria ha reso impossibile lo svolgimento dell'assemblea ordinaria. L’associazione ha dovuto optare per la votazione presso la sede, per garantire la partecipazione dei soci ed assolvere all’obbligo statutario di sottoporre il bilancio alla loro approvazione.

Come era già avvenuto in occasione della votazione precedente, si è fatto ricorso alla tecnologia per la presentazione della relazione al bilancio e per le domande dei soci con le relative risposte.

La votazione ha avuto luogo in presenza presso la sede, organizzata secondo le regole anti-Covid. In questa occasione si è data anche la possibilità di votazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il voto ha riguardato il bilancio preventivo per il 2022, che è stato approvato a larghissima maggioranza: votanti 165, favorevoli 159, contrari 1, astenuti 3 e schede nulle 2. Il numero dei votanti è stato superiore a quello dei soci che mediamente esprimono il loro voto in assemblea ed anche superiore a quello della scorsa votazione presso la sede. Possiamo considerarlo un ottimo risultato.

"Ringraziamo tutti i soci che, dando dimostrazione di spirito associativo, hanno partecipato alla votazione. Un sentito ringraziamento va anche ai soci che si sono resi disponibili per l’organizzazione del seggio, offrendo un impeccabile servizio" spiegano da Assonautica.