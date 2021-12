Loano, un baule per gli anziani del "Ramella": il pensiero natalizio di "Quelle del cappotto"

Sabato 18 dicembre, dalle 18 alle 20, presso l’Olivier’s Pub (da Gigio), in corso Roma 128 a Loano, "Quelle del Cappotto" lanciano un’altra iniziativa di sensibilizzazione.

Questa volta il pensiero è rivolto agli anziani residenti nella casa di riposo “Ramella”, che trascorreranno il Natale lontano dalla propria casa, in un periodo così delicato per loro da un punto di vista psicologico e fisico, in un momento segnato da preoccupazioni e paure.

“Per questo abbiamo pensato ad un evento che possa far sentire agli anziani del Ramella la nostra vicinanza ed il calore di tutti i Loanesi. Apriremo un baule da riempire di doni, utili alla loro permanenza nella casa di riposo, per renderla più confortevole e stimolante. Dopo un confronto con il Comune di Loano, specifichiamo che i regali utili (di piccola entità), possano essere riferibili a queste tipologie: scialli, pastelli, pennarelli, album da disegno, bambole, coperte, cuscini, indumenti di vario genere (ovviamente si richiede materiale nuovo).

Durante l’aperitivo, indicativamente alle ore 19, è prevista una foto di gruppo, che verrà scattata dal maestro, artista e fotografo Alessandro Gimelli & the Overpass.

La foto verrà recapitata al Ramella, unitamente a tutti i doni, dalle ragazze del Cappotto, che cercheranno di trasferire l’affetto di tutta la comunità ai i nostri Nonnini".