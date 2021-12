Maltempo, scattata l’allerta meteo per neve: primi accumuli nell’entroterra (FOTO)

L’attesa neve è arrivata. Dopo una spolverata nella notte, l’intensità dei fiocchi è aumentata nel corso della mattinata. I primi accumuli sono segnalati nell’entroterra savonese, come a Giusvalla dove siamo attorno ai 10 centimetri.

Questo il bollettino diramato da Arpal: “E’ ormai in atto l’annunciata fase perturbata che ha portato all’emanazione dell’allerta neve. Alle 8 le zone D ed E sono passate in arancione ( e lo saranno fino alle 15 quando torneranno in gialla fino alle 20) mentre i comuni interni di A e B entrano in allerta gialla fino alle 18. Per i comuni costieri della zona B allerta gialla dalle 10 alle 15; come sempre, in mattinata, ulteriori valutazioni alla luce degli scenari in atto e delle ultime uscite della modellistica previsionale.

Al momento precipitazioni nevose interessano le zone interne del centro Ponente e in valle Scrivia, con accumuli nei nivometri della rete Omirl fino ai 5 centimetri di Urbe Vara Superiore (Savona); altrove, sempre relativamente al centro Ponente, è pioggia debole con cumulata oraria massima di 9.6 millimetri a Testico (Savona) e totale dalla mezzanotte di 22.2 a Rocchetta Nervina (Imperia).

Temperature basse, ovviamente un po’ ovunque ma soprattutto nelle stazioni Omirl dell’interno con punta minima di -5.8 agli oltre 1300 metri di Monte Settepani (Osiglia, Savona).

Ecco, alle ore 8.00, alcune minime registrate dalla rete Omirl: Ventimiglia 6.7, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 6.7, Sanremo 8.3, Alassio 5.9, Savona Istituto Nautico 3.9, Cogoleto 5.5, Genova Centro Funzionale 6.4, Cavi di Lavagna 7.9, Levanto 9.5, Riomaggiore 7.1, Portovenere 6.9, La Spezia 6.2. Nell'interno: Pieve di Teco 1.6, Triora 1.9, Calizzano -0.8, Cairo Montenotte 0.8, Sassello 0.2, Colle di Cadibona -0.2, Busalla 0.6, Torriglia 3.4, Santo Stefano d'Aveto 2.0, Varese Ligure 2.8, Padivarma 0.4, Sarzana 4.4”.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.