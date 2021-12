Borghetto S. Spirito, aperto il nuovo parco urbano in località Madonna degli Angeli (FOTO)

Nei giorni scorsi a Borghetto Santo Spirito è stato aperto il nuovo parco urbano attrezzato realizzato in località Madonna degli Angeli. Il parco è dotato di un percorso natura con camminamenti, alberature, pubblica illuminazione, area giochi per bimbi e area palestra fitness all’aperto.

"Da anni la zona di Via Madonna degli Angeli attendeva un elemento di riqualificazione e finalmente l’obbiettivo è stato raggiunto con l’apertura del parco che sarà a disposizione di residenti e turisti peraltro senza gravare sulle casse del Comune visto che, come previsto nella convenzione urbanistica, per 10 anni sia la manutenzione ordinaria che straordinaria resterà in capo ai privati - spiega il sindaco Giancarlo Canepa - L’accesso, sia da via Madonna degli Angeli che da via Cianastri, è regolamentato da aperture automatiche. Attualmente il parco rimarrà aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. L’orario verrà prolungato durante la stagione primaverile e estiva".