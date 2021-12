Ex scuola di Santa Giustina, il comune riprende in mano l'edificio. Sindaco Castellini: "Potrebbe diventare polo della squadra di protezione civile"

Nuovo polo della squadra comunale di Protezione Civile e Antincendio boschivo.

Questo il possibile futuro utilizzo dell'ex scuola elementare della frazione di Santa Giustina. Il comune infatti ha deciso di riprendere in mano l'edificio di via Michelino Pippo.

Dopo la dismissione dell'originaria funzione scolastica è stato nel tempo utilizzato come sede distaccata della Croce Verde di Albisola Superiore (che ha versato il canone fino al 2019) ed ambulatorio da parte dei medici di base. Da tempo l'immobile risulta in completo disuso e necessita, visto che negli ultimi tre anni non è stata più effettuata la manutenzione e che in più generale presenta caratteristiche architettoniche/impiantistiche antiche e che necessita di interventi di risanamento interno ed esterno, di adeguamento impiantistico/distributivo e di efficientamento energetico.

Tutto ciò potrà consentire, in futuro, "l'impiego e la valorizzazione dello stesso per finalità dell'Ente come ad esempio la sede di associazioni e/o gruppi comunali nel settore del volontariato, protezione civile, sociale, il tutto in ragione della sua posizione strategica sia in termini di accessibilità, che di centralità rispetto alle frazioni comunali" viene spiegato nella delibera comunale.

"Visto l’inutilizzo a cui la ex scuola elementare di Santa Giustina verteva da qualche anno e visto che questa amministrazione ha tra gli obiettivi il riutilizzo di tutti gli immobili di proprietà del Comune abbiamo convenuto, dopo esserci confrontati con la Croce Verde di Albisola, di riprenderci in carico la struttura" ha detto il sindaco Andrea Castellini.