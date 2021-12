Hub vaccinale di Finalborgo preso d'assalto dalle prenotazioni, ora servono nuovi volontari

Sta viaggiando a gonfie vele nelle ultime settimane, sospinta anche dall'introduzione del Super Green Pass per accedere a diversi luoghi di ritrovo sociale da lunedì scorso, la campagna vaccinale, anche nella nostra regione e negli hub della nostra provincia.

Sono state circa 4mila le prime dosi somministrate da domenica 5 dicembre a martedì 7, con ritmi intorno alle 1.800 vaccinazioni giornaliere che hanno aumentato la platea dei vaccinati ma anche al superamento del 50% dei liguri con più di 80 anni vaccinati con dose booster.

Numeri che stanno mettendo sotto pressione anche il punto vaccinale di Santa Caterina a Finalborgo, uno dei primi ad aprire a inizio 2021, dove nei prossimi giorni si sfiorano le 800 prenotazioni quotidiane.

Un flusso finora gestito, dal punto di vista logistico, grazie all'impegno dei volontari della Protezione Civile finalese supportati dai colleghi di Calice e Orco Feglino e dagli scout ai quali nei prossimi giorni si affiancheranno lo Zonta Club e l'Auser di Pietra Ligure, destinato ad aumentare prossimamente e, per questo, bisognoso di forze fresche.

"I nostri volontari, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti di tutta l'Amministrazione, hanno finora svolto un lavoro eccellente - dice il sindaco Ugo Frascherelli - ma siamo arrivati in un momento dove si è palesato come necessario un ulteriore supporto nella gestione dei percorsi e nell'accoglienza dei tantissimi cittadini, provenienti anche da diversi comuni più o meno vicini. Per questo lanciamo un appello alle associazioni del territorio affinché possano rendersi disponibili".

La necessità, anche per stare al passo delle ultime richieste di Regione Liguria sull'organizzazione onde evitare disguidi, code e assembramenti, è quella di rinforzare la macchina organizzativa per coprire appieno le diverse fasce orarie dei giorni in cui l'hub è attivo (dal venerdì alla domenica compresi).

"Tanto più - ricorda il primo cittadino - che ora la platea vaccinale andrà ad ampliarsi con la fascia di età dai 5 agli 11 anni per la quale è stata scelta la sede dei Chiostri come punto per il medio ponente savonese".

Intanto nei giorni scorsi è stata rinnovata la cartellonistica sul posto per guidare al meglio i pazienti, che potranno accedere alla somministrazione solo su appuntamento, ed evitare così quegli assembramenti avvenuti già nelle scorse settimane, quando il sovrapporsi di open day, somministrazioni prenotate ed effettuazione di tamponi per le scuole avevano creato confusione all'esterno del plesso, fino ad arrivare all'intervento della Polizia locale per verificare quanto stava avvenendo.