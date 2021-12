Jova Beach Party Albenga, ultimi dettagli, se l’esito sarà positivo biglietti in vendita dal 19 dicembre

Continuano gli incontri per la definizione dei dettagli tecnici relativi all’organizzazione della data del 17 luglio 2022 del Jova Beach Party all’Ippodromo dei Fiori Albenga-Villanova. Qualora l’esito delle prossime riunioni fosse positivo, anche la data di Albenga- Villanova potrà aprire la vendita dal 19 dicembre, a un mese esatto dalla partenza nazionale della prevendita del mega concerto per l’estate 2022 nelle altre 11 località scelte.

Nel corso degli ultimi mesi Trident Music, l’organizzatore, ha più volte incontrato i responsabili degli enti e delle istituzioni coinvolte. La sicurezza e la massima trasparenza di tutti i processi organizzativi sono le fondamenta del lavoro di organizzazione dell’evento più atteso dell’estate e, finalmente, anche per la Liguria, sembrerebbe prossima una felice conclusione. Nel 2019, a causa di una forte mareggiata che aveva eroso la spiaggia, Albenga e Jovanotti avevano dovuto rinunciare alla tappa, ma oggi, finalmente, una località del comprensorio ingauno, Villanova d’Albenga, sembra finalmente prossima a ospitare la grande festa dell’estate.

Il debutto del Jova Beach Party MMXXII è fissato a Lignano Sabbiadoro il prossimo 2 luglio e sarà poi in altre 8 spiagge popolari italiane, un prato di montagna, un aeroporto e… all’Ippodromo di Albenga –Villanova. La Woodstock del nuovo tempo ideata da Jovanotti, la nuova città temporanea, è pronta a ripartire e a ospitare la festa musicale più coinvolgente con un happening molto innovativo, un’esperienza unica e totale, con un Lorenzo Jovanotti ancora più entusiasta che finalmente invita tutti a tornare in pista.

Ogni serata e ogni party saranno diversi tra loro e unici, indicativamente così strutturati: dalle 13.30 partiranno le attività nelle varie aree realizzate in collaborazione con i partner, tutti uniti dal medesimo obbiettivo di sostenibilità e di condivisione di una giornata di festa.

Al Jova Beach Party i palchi saranno 3: lo SBAM Stage è il sound system dedicato ai DJs e alla club culture, dance hall, house, musica da ballo nelle sue accezioni più spinte; il Kontiki Stage al centro dell’area, sorta di zattera sonora per la musica del mondo, con ospiti che arriveranno da ogni latitudine, dando risalto in particolare alla musica più attuale proveniente dal mediterraneo; il MAIN STAGE è il grande veliero che ospiterà il set serale di Lorenzo con la sua band e i suoi ospiti in quella formula unica che è un mix di musica live e DJ set ogni volta diverso. Lorenzo sarà su tutti i palchi a partire dall’apertura delle porte.

Il Jova Beach Party è realizzato in collaborazione con WWF e grazie al sostegno di Intesa San Paolo. La radio ufficiale del JOVABEACHPARTY è Radio Italia solomusicaitaliana. Info: www.tridentmusic.it.