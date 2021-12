Lavoratori Sanac, il 10 dicembre sciopero nazionale e presidio davanti al ministero dello Sviluppo Economico

"È previsto per domani, venerdì 10 dicembre, lo sciopero nazionale. Dalle ore 11:00, invece, si terrà un presidio dei lavoratori della Sanac davanti al ministero dello Sviluppo Economico: una mobilitazione resasi necessaria a seguito delle mancate risposte da parte del MiSE in merito alle istanze poste durante l’ultimo incontro del 23 novembre scorso e alla mancanza di risposte da parte del ministro Giorgetti. Il perdurare della mancanza degli ordinativi da parte di 'Acciaierie d’Italia' determinerà nelle prossime settimane un forte incremento di lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria, ma soprattutto metterà a rischio sopravvivenza l’intera struttura odierna di Sanac con i suoi 335 lavoratori dei 4 stabilimenti di Massa, di Vado Ligure, di Assemini Grogastu e di Gattinara". Così, attraverso una nota stampa, Andrea Pasa (Cgil Savona) e Sabato Amatiello (Filtcem Cgil Savona).