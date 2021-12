Volotea, dal 2022 addio al diretto Genova-Palermo

Addio al volo diretto Volotea Genova-Palermo. Da metà gennaio non sarà più possibile volare con la compagnia spagnola, che sta procedendo a un piano di ridimensionamento delle tratte in Italia. Sul sito della compagnia lo stop non è comunicato, ma è già impossibile prenotare un volo a partire dall'11 gennaio, mentre rimane attiva l'altra tratta siciliana da Genova, con destinazione Catania.



Un ridimensionamento dell'offerta che non farà piacere ai migliaia di turisti che da Genova scelgono di visitare la Sicilia, o siciliani che scelgono di passare le vacanze sotto la lanterna. Per non parlare degli studenti e dei lavoratori palermitani che vivono a Genova. Dall'aeroporto Cristoforo Colombo rassicurano che il diretto Genova-Palermo continuerà a essere garantito da Ryanair, che recentemente ha inserito la tratta tra i due capoluoghi tra i voli diretti della compagnia, che tuttavia non è disponibile tutti i giorni.



Inoltre, due vettori sulla stessa tratta garantiscono un minimo mantenimento della concorrenza sulle tariffe.



A confermare la notizia è la stessa compagnia spagnola, che ci ha inviato una nota stampa:



"Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, sta adattando la sua offerta al nuovo scenario che sta caratterizzando il settore dell’aviazione in Italia. L’adattamento del calendario voli è una pratica comune nel comparto aviation e viene adottata in funzione delle richieste del mercato. Il nuovo calendario voli Volotea per il 2022 vede riconfermate le rotte da e per Genova già in vendita sul sito www.volotea.com, ad esclusione della tratta Genova – Palermo, disponibile fino al 10 gennaio 2022".