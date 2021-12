Ceriale, banconote false e spaccio di droga: arrestato un 48enne, denunciata la compagna

Operazione dai diversi risvolti quella portata a termine nella serata di ieri (mercoledì 8 dicembre, ndr) da parte dei carabinieri della stazione di Borghetto e del Norm della Compagnia di Albenga che ha visto finire in manette un cittadino 48enne extracomunitario di origine nordafricana, domiciliato a Ceriale e irregolare sul territorio nazionale, e denunciare la convivente italiana 42enne per la detenzione di 17 banconote false da 50 euro ed il possesso di alcuni grammi droga.

Tutto questo al termine di una mirata attività d’indagine finalizzata al contrasto dell’introduzione in circolazione nello Stato di banconote falsificate.

I militari hanno fatto scattare il blitz in un alloggio per l'appunto di Ceriale dove da tempo avevano notato un via vai sospetto di persone. All’interno dell'abitazione è stata sorpresa la coppia di conviventi già conosciuti dagli uomini dell'Arma che, durante la perquisizione, hanno rinvenuto per la precisione una dose di cocaina e due di eroina, oltre al denaro falso nascosto all’interno di un libro custodito in un cassetto.

Gli accertamenti successivi hanno portato all’arresto dell’extracomunitario per detenzione di banconote false e di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, al termine dell’attività, e’ stato rinchiuso nel carcere di Marassi, a Genova, e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le banconote verranno inviate al Comando Carabinieri anti falsificazione monetaria al fine di stabilire l’accuratezza della falsificazione e l’eventuale provenienza.

“Il rinvenimento delle banconote false in prossimità delle festività natalizie - fanno sapere dalla Compagnia ingauna - rappresenta sicuramente motivo di attenzione per i commercianti del comprensorio cui consigliamo di verificare sempre la genuinità del contante attraverso gli strumenti tecnologici ormai a disposizione di tutti, soprattutto riguardo i pezzi da 20 e da 50 euro. In caso di dubbi è sempre meglio contattare il 112 al fine di procedere eventualmente al sequestro e all’analisi delle banconote”.