Savona e il capannone abbandonato di Lavagnola: una discarica a cielo aperto (FOTO e VIDEO)

Materassi, mobili distrutti, divani, poltrone, pneumatici di ogni tipo, scritte sui muri, erbacce e rifiuti, tanti, troppi.

Questo lo scenario che si può vedere nel capannone abbandonato di via Basso nel quartiere di Lavagnola a Savona, sulla sponda destra del torrente Letimbro. Una vera e propria discarica a cielo aperto a livello strada, simbolo di un degrado che va avanti da decenni.

Un'area che già dai primi anni 90 era stata immaginata per un uso artigianale e commerciale non ha mai avuto un seguito anche quando nel 2007 era stata ripensata come zona dove creare alloggi di edilizia sovvenzionata, mai realizzati.

Nel frattempo nel 2004 veniva scoperto un deposito di rifiuti (peggiore della situazione attuale) dalla guardia di finanza che sequestra l'area e nel 2011 invece si era verificato un incendio probabilmente di natura dolosa, ad una trivella di una ditta che stava lavorando nel cantiere e da lì erano poi partite le indagini della Questura che avevano di fatto poi rallentato l'iter dei lavori.

Nel 2016 iniziano ad esserci i primi sentori della ripartenza dei lavori, con la pulizia sommaria della zona degradata e infatti un acquirente c'è, Asta del Mobile, con i lavori iniziano entro la fine dell'anno con la consegna effettiva che avviene nel 2017 ma solo per la parte sovrastante nel quale ha attualmente sede il centro logistico dell'azienda.

La parte sottostante lato strada però rimane ancora oggi uno scheletro nel quale il degrado ne fa da padrone.

I passati proprietari e società costruttrice Emi di Cengio ha specificato che è stata venduta ad una società immobiliare, con l'area che dovrebbe essere affittata da un privato dal 2022.

Con i cittadini di Lavagnola che dopo decenni potrebbero vedere riqualificata un'area che li aveva fatti piombare nella paura di vivere con la presenza di un ecomostro nel quartiere.