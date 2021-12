Albissola Marina, l’11 dicembre torna il contest gastronomico Natale, Basilico e Ceramica

Sabato 11 dicembre dalle 11 alle 18 ad Albissola Marina si terrà il contest gastronomico Natale, Basilico e Ceramica. Uga l’Acciuga, la piccola testimonial di ceramica nata dalle mani sapienti di Monica Viglietti, si veste di rosso per il contest gastronomico che ormai sta diventando piacevole ricorrenza per Albissola Marina.

La manifestazione, ideata e organizzata da Rosso Pistacchio, AD Communications e Indaco Eventi, per questa edizione prevede il basilico quale ingrediente speciale con il quale si dovranno cimentare ristoratori, gastronomie, bar e pescherie: l’oro verde che troneggia sulle tavole dei buongustai anche nelle feste di Natale.

Grande spazio alla fantasia in cucina e all’ inventiva in questa settimana, nella quale i piatti sono in gara anche sulla pagina Facebook LOVEALBISSOLA tramite video dedicati, che culminerà sabato 11 dicembre con una giornata speciale nella quale comparirà un gradito ospite in visita e all’assaggio dei piatti in competizione.

Babbo Natale in persona infatti, accompagnato dalla splendida moglie, prenderà possesso di una casetta a lui dedicata in Piazza dei Leuti, accompagnerà la giuria di qualità nell’assaggio dei piatti in gara e sarà a disposizione per ricevere le letterine dei bambini.

Dalle 16 in poi i “Christmas Carols” dell’Associazione ArtINcanto porteranno le note della magia del Natale mentre i bimbi più creativi potranno destreggiarsi con i laboratori di ceramica del maestro Giacomo Lusso presso l’Antico Giardino. I piatti in gara vi attendono per tutta la settimana.