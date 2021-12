Eventi natalizi a Savona, verrà riaperto Palazzo Della Rovere e il 18 dicembre corse gratis sugli autobus Tpl

"Dopo quasi due anni di sospensione e limitazione delle attività di intrattenimento a causa della pandemia, la nuova amministrazione intende agire in modo positivo e responsabile, affinché i cittadini possano tornare a riappropriarsi della città, con la massima sicurezza, anche al fine di sostenere il comparto commerciale e turistico della città che versa in grave sofferenza e con l'obiettivo di favorire nella cittadinanza la percezione di un anno nuovo più sereno".

Queste le parole del vicesindaco e assessore agli eventi Elisa Di Padova che ha presentato oggi nella sala rossa del comune di Savona tutte le diverse iniziative a tema natalizio inserite in un più ampio progetto di valorizzazione della città che vuole coinvolgere anche i principali partner pubblici e privati a cui sta a cuore la ripresa culturale, sociale e produttiva della città.

"Nonostante i tempi ristretti assai ristretti, correlati al recente insediamento della Giunta, per integrare le limitate risorse disponibili sul bilancio comunale, sono stati avviati contatti con soggetti pubblici e privati disposti a sostenere il programma” - ha continuato l'assessore Di Padova.

La proposta è articolata in un calendario che tiene conto delle limitazioni dettate dalle norme di sicurezza e di limitazione al contagio Covid19.

Il calendario definitivo delle iniziative di dicembre è integrato anche con iniziative promosse in collaborazione con associazioni del territorio. Fondamentale la partecipazione di Fondazione De Mari che, sempre sensibile a progetti di natura culturale e sociale, ha risposto in modo tempestivo e significativo all'appello dell'Amministrazione.

Sono in corso inoltre contatti per il perfezionamento di accordi con Costa Crociere, storico ed importante partner privato del Comune di Savona nella realizzazione di iniziative ed eventi, ma anche con altre imprese del territorio ed operatori portuali. Tra i sostenitori che hanno già aderito anche Tersia Srl oltre ad altri più piccoli imprenditori come Dellepiane.

"Abbiamo voluto, nonostante il pochissimo tempo a disposizione e le risorse limitate, realizzare un grande programma di intrattenimento natalizio per tutte le età, che riaccendesse l'attenzione nei luoghi della cultura ridandogli centralità. Non era per niente scontato, ma grazie al lavoro di squadra con i commercianti, le associazioni, gli artisti e gli sponsor, siamo riusciti nell'operazione che solo un mese fa sembrava impossibile. Che sia un Natale sereno e di rinascita allora, pieno di sogni e di progetti da realizzare." ha commentato Nicoletta Negro, assessore alla cultura.

Sono quattro i blocchi principali di iniziative:

1. Illuminazione e animazione della città con installazioni luminose in piazza Sisto e piazza del Popolo

2. A partire dall'11 dicembre con oltre 30 iniziative dedicate alla centro città e ai quartieri in collaborazione con le associazioni del territorio tra cui l'inaugurazione di un sorprendente tunnel luminoso nella corte di palazzo della Rovere

3. La cultura accende Savona, una giornata simbolica in cui l'Amministrazione intendere accendere un “focus” sul valore delle nostre strutture culturali e sulle realtà di produzione culturale che hanno vissuto particolarmente la sofferenza della chiusura a causa della pandemia.

Musei civici aperti gratuitamente al pubblico; così come Torre del Brandale e Cappella Sistina; animazione in città con la Street Band della Banda Forzano, proiezioni ed il ritorno del tradizionale concerto di Capodanno al Teatro Chiabrera.

4. 31 dicembre: Luci e Musica accendono la città e il porto per festeggiare insieme il Capodanno. Una festosa scenografia di videomapping accompagnata da musica, che toccherà luoghi simbolo della città e del porto, che porterà insieme al count-down della mezzanotte, verso la “ripartenza”.

Tutto il programma dettagliato è sul sito visitsavona.it e verrà comunicato in questi giorni attraverso la pagina Facebook “ufficio turistico di Savona”.

Infine "sabato 18 dicembre iniziativa green con TPL per incentivare il trasporto pubblico in occasione dello shopping natalizio. per tutto il giorno in zona rosa si viaggia gratis. L'iniziativa sarà promossa in collaborazione con TPL sui canali social e vuole essere una vera e propria 'festa' del trasporto pubblico sostenibile" - conclude Elisa Di Padova - Una risposta nuova e in linea con i nostri obiettivi di mandato, all'esigenza per la città di essere attrattiva nel periodo prenatalizio. Sarà la prima di una serie di incentivo a vivere la nostra città in maniera sostenibile".

SAVONA RE-START CHRISTMAS 2021 - CALENDARIO MANIFESTAZIONI

fino al 12 dicembre FORTEZZA PRIAMAR PALAZZO DEL COMMISSARIO VE-DO ore 15,30 – 17,30 "L'amor patrio di Dante e Mazzini" - mostra di fotografie , grafica e opere d'arte contemporanea - Associazione Aiolfi

per tutte le festività FORTEZZA PRIAMAR PALAZZO DELLA SIBILLA CELLETTE LU- VE 9/12-15.30/18.30, SA-DO 10/18.30 Il villaggio di Natale sul Priamar – P.Articelle

8 dicembre - MUSEO DELLA CERAMICA, "Stile Artigiano" laboratori gratuiti per bambini

9 dicembre ore 17 e ore 20.30 STELLA MARIS ,concerto pianoforte Alberto Pavani, Ass. Musicale Rossini

10 dicembre ore 21 TEATRO CHIABRERA musica e balletto Orchestra Sinfonica di Kharkov

10 e 11 dicembre ore 20.30 OFFICINE SOLIMANO Sala Teatro "Io, me e Lupin" - Onda Larsen Teatro

10 dicembre ore 17.30 STELLA MARIS, Dante in musica e film muto (1911), Ass. Mozart Savona APS

11 dicembre “ILLUMINIAMO SAVONA”

ore 10,00 Camminiamo per la Baia della ceramica, partenza da Piazza Chabrol

ore 10 -13.30 e 15.30 - 18.30 ingresso gratuito PINACOTECA E MUSEO DELLA CERAMICA, brevi approfondimenti sulle opere di Giovanni Gaggia -Giornata del contemporaneo AMACI

ore 16.45 CHIESA S. ANDREA Rassegna giovani concertisti - Soroptimist

ore 17.30 Piazza Sisto IV, accensione dell'Albero con coro natalizio - Dna Musica

ore 18.15 Piazza del Popolo, installazione luminosa accompagnata da musica - Dna Musica

11-12-13 dicembre ore 21 TEATRO CHIABRERA prosa "Comincium" - Ale & Franz Enfi Teatro 12 dicembre ore 8 - 18 Mercato settimanale straordinario

12 dicembre ore 21 CHIESA S.ANDREA Festival Internazionale di Musica di Savona IX edizione – concerto Direttore Marco Boni , soprano Marie-Audrey Schatz - Ensemble Nuove Musiche

12 dicembre ore 9.30 3° Babbo Natale in moto, sfilata per le vie della città

13 dicembre ore 8 - 18 Fiera di Santa Lucia , fiera commerciale via Paleocapa, corso Italia, via Manzoni Inoltre: esposizione di presepi ceramici a cura di Confartigianato

13 dicembre ore 17 SALA DELL'ANGIOLINA, ASS. A' CAMPANASSA lettura di filastrocche con intervalli musicali del maestro Ivano Nicolini 13 dicembre ore 18 SALONE DELL'ANZIANIA, ASS. A' CAMPANASSA inaugurazione della Mostra del presepe d’arte nella ceramica

15 dicembre ore 21 TEATRO CHIABRERA operetta "Sul bel Danubio blu" - Compagnia Abbati 17 dicembre ore 18

Inaugurazione Tunnel di luce Corte di Palazzo della Rovere - fino al 6 gennaio, Associazione Passo a Passo, Fondazione De Mari, Associazione Angelo Ruga/ Campostano Group/ Noitrè Event Solutions

17 dicembre ore 21 TEATRO CHIABRERA musica e balletto "Lo schiaccianoci" - Balletto di Milano

17 dicembre ore 21 CHIESA S.ANDREA Festival Internazionale di Musica di Savona IX edizione concerto pianistico Elia Cecino - Ensemble Nuove Musiche

17 dicembre ore 20,30 OFFICINE SOLIMANO Sala Teatro "Antigone" monologo per donna sola - Anomalia Teatro 1

8 dicembre ore 16.30 CHIESA S.ANDREA concerto pianistico - Associazione Medici Italiani

18 dicembre ore 15.30 Piazza Sisto IV "Ri - Cresci" Iniziativa a misura di famiglia e musica in piazza, Cresc.i

18 dicembre ore 17,00 p.zza del Popolo - l'Albero solidale - a cura City angels

18 dicembre dalle ore 18 in poi Piazza Sisto IV, trekking di Natale tra i quartieri, OSA

19 dicembre ore 10.00 ritrovo Piazza del Brandale, Confuoco, tradizionale cerimonia con accensione del ceppo augurale Piazza del Maschio Fortezza del Priamar - Associazione A Campanassa

19 dicembre ore 21 CHIESA S.ANDREA concerto di Natale , ICIT

19 dicembre ore 15,30 Piazza Sisto IV, Caccia al tesoro fotografica in compagnia del Grinch, alla scoperta dei monumenti e musei della città, Associazione Nati da un Sogno/Rosso Pistacchio/ AD Comunication/Indaco Eventi

19 dicembre ore 16,00 OFFICINE SOLIMANO Sala Teatro "Il pesciolino d'oro" teatro bimbi - Compagnia Cattivi Maestri

19 dicembre ore 16,30 p.zza Del Popolo installazione natalizia a cura del Comitato p.za del Popolo

19 dicembre ore 14,00 performance legno con motosega con artista Semenza – City Angels

19 dicembre ore 17,30 STELLA MARIS Contrappunto - musiche di Chopin e Schubert - Ensemble Nuove Musiche, Ass. Rossini

20 dicembre ore 21 ORATORIO DEI SANTI G.BATTISTA G. EVANGELISTA E PETRONILLA concerto di Natale per organo - Confraternita e Ufficio Beni Culturali Diocesi

21 dicembre ore 20.45, ORATORIO DEI SANTI G.BATTISTA G. EVANGELISTA E PETRONILLA Corale Alpina – Confraternita

22 dicembre ore 20 TEATRO DELL'OPERA GIOCOSA "La Medium" di Gian Carlo Menotti

22 dicembre ore 15 - 19 Piazza Sisto IV "Fitness & Dance Before Christmas", SSD Revolution Fit

23 dicembre ore 8 – 18, Fiera di Natale, fiera commerciale Piazza del Popolo, via Guidobono , via Rella

23 dicembre ore 17,45 "Facciamo l'albero". Giardini pubblici, via Cimavalle Santuario Savona. Accensione albero decorato dai bambini, Unione Sportiva Letimbro a.s.d.

Dal 24 dicembre al 9 gennaio, Creiamo un presepe e Creiamo un albero di Natale palazzo delle Azzarie, Santuario, Unione Sportiva Letimbro a.s.d.

30 dicembre “LA CULTURA ACCENDE SAVONA: PORTE APERTE AI LUOGHI DELLA CULTURA” MUSEI CIVICI ingresso gratuito Civico Museo Archeologico e della Città ore 9-13 Museo Pertini Cuneo ore 15 – 18 Pinacoteca Civica e Museo della Ceramica 10 - 13.30 / 15.30 – 18.30

Visite alla Torre del Brandale e alla Cappella Sistina Street Band Banda Forzano per le vie della città: ore 16 partenza da Piazza del Popolo, Piazza Mameli, Piazza Sisto IV, Piazzetta Chabrol, Piazza del Duomo, Corte di Palazzo Della Rovere, Piazza del Brandale, Torretta , Via Paleocapa, Piazza Diaz-Teatro Chiabrera.

Ore 18,00 piazza del Brandale “Evento spettacolo 21-21”, progetto di Regione Liguria con il Teatro Nazionale di Genova: una proiezione che intende proporre una riflessione sulla cultura nel secolo “breve”

ore 21, TEATRO CHIABRERA Concerto di Capodanno dell'Orchestra Sinfonica di Savona

31 DICEMBRE CAPODANNO Marcia Nazionale della Pace partenza ore 16,30 Piazza Mameli, arrivo

ore 21 S. Messa in Cattedrale, Diocesi di Savona - Noli, CEI, Pax Christi Luci e musica accendono la città e il porto per festeggiare insieme il Capodanno Video mapping, laser, video e filodiffusione, Darsena e Piazza del Brandale dalle 22.00 alle 00.30