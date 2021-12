"Fantasmi a Ferrania", a Borgio Verezzi la presentazione del docufilm sulla storica fabbrica valbormidese

Venerdì 10 dicembre al Cinema Teatro Gassman di Borgio Verezzi sarà proiettato, alle ore 21, Fantasmi a Ferrania, il documentario sulla storica fabbrica di materiale fotosensibile della Val Bormida diretto dal regista savonese Diego Scarponi. Il film sarà presentato dal critico cinematografico Juri Saitta.

L’appuntamento rientra nel tour di Fantasmi a Ferrania per le ACEC e FICE della Liguria, organizzato nell’ambito del Premio Cinematografico Stefano Pittaluga 2021 e in collaborazione con la casa di produzione e distribuzione del film Kiné. Il documentario è stato programmato da giovedì 18 novembre a domenica 12 dicembre in 9 località della regione (da Levante a Ponente) per un totale di 12 proiezioni. Le sale che hanno partecipato all’iniziativa sono state il San Siro di Genova Nervi, il Cinema Italia di Sarzana, il Controluce della Spezia, il Cinema Columbia di Ronco Scrivia, il Cinema Manzoni di Pontremoli, il Cinema Teatro Don Bosco di Varazze, il Cinema Teatro Gassman di Borgio Verezzi e il Cinema Teatro D. N. Leone di Albisola, che chiuderà il ciclo di proiezioni domenica 12 dicembre alle 21.15.

Ideato e realizzato dall’Acec Liguria con il sostegno di Ministero della Cultura, Fice, Comune di Borghetto Santo Spirito e Genova Liguria Film Commission, il Premio Pittaluga è un evento incentrato sulle realtà culturali regionali e nazionali legate al cinema, sui filmmakers indipendenti del territorio e sulla critica cinematografica. Si inserisce in tale direzione la circuitazione del film di Diego Scarponi, documentarista indipendente savonese che sta ottenendo un rilievo nazionale sempre maggiore, e che proprio per questo è tra i cinque premiati del Pittaluga 2021.

L’attenzione per il lavoro di Scarponi e per la Ferrania riflette anche il carattere glocal dell’iniziativa culturale, attenta sia alla realtà nazionale sia a quella territoriale, com’è stata, in fondo, la stessa fabbrica di pellicole, tanto importante per la storia del cinema italiano (su Ferrania sono stati realizzati alcuni film di Pasolini, Fellini, Germi e Totò) quanto riconducibile a una specifica località, la Val Bormida.

Non è quindi casuale che l’edizione di quest’anno sia stata inaugurata proprio dalla visita al Ferrania Film Museum di Cairo Montenotte e dalla proiezione del documentario di Scarponi al Cinema Arena Vittoria di Borghetto Santo Spirito e che sia proseguita il 6 novembre con la programmazione dello stesso titolo al Cineclub Nickelodeon di Genova.

Presentato al 17° Biografilm Festival, Fantasmi a Ferrania è un documentario che ripercorre la storia dell’azienda con un occhio rivolto all’oggi, alla situazione odierna della Val Bormida e di alcuni dei suoi abitanti in seguito alla chiusura dello stabilimento.

Diego Scarponi è un filmmakers e ricercatore savonese che lavora all’Università degli Studi di Genova, dove coordina il Laboratorio Audiovisivi Buster Keaton all’interno del Campus di Savona per il Corso di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione. Da alcuni anni Scarponi realizza diversi documentari sul passato industriale del territorio savonese e non solo. Tra i suoi ultimi lavori vanno citati Memoria fossile, Alfabeto Camallo – Noi eravamo tutto, Shadows of Endurance e Impa la città, presentato al 40° FilmmakerFest di Milano.