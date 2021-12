IV° rassegna Giovani Musicisti: sabato 11 dicembre a Savona nella Chiesa Sant'Andrea

Si svolgerà sabato 11 dicembre alle 16,45, presso la Chiesa di S. Andrea (Savona, piazza dei Consoli) la IV° rassegna Giovani Musicisti, organizzata dal Soroptimist Club di Savona. Durante il pomeriggio musicale si esibiranno Gabriele Amenduni (voce), Saverio Armellino (pianoforte), Sofia Artioli (violoncello/pianoforte), Flavio Caddeo (pianoforte), Cecilia Giulia Esposto (violino), Matteo Esposto (violino/pianoforte), Eleonora Gavazzoni (violino), Lara Maurilli (flauto/pianoforte), Alessia Metrano (violoncello), Ludovica Migliardi (pianoforte), Elena Patetta (pianoforte), Chiara Patetta (arpa), Chiara Perico (violino), Maddalena Tabò (pianoforte), Leonardo Tiezzi (pianoforte) e Tommaso Tiezzi (pianoforte).

“Siamo contente di poter offrire a questi ragazzi la possibilità di suonare in un luogo meraviglioso quale la Chiesa di S. Andrea” spiega la Presidente del Club, Fiorenza Giorgi. “Inoltre, siamo liete di festeggiare in loro compagnia, e grazie alla loro musica, un giorno importante per noi, il Soroptimist Day, nel quale ogni anno ricordiamo la dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948”.

Durante il concerto saranno raccolti fondi per “Medici Senza Frontiere” e in particolare per sostenere i più fragili, donne e bambini, vittime innocenti della drammatica situazione politica dell’Afghanistan.