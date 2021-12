Savona, l'ex magistrato Picozzi presenta il libro "I misteri delle bombe nere"

Venerdì 10 dicembre alle ore 10 nell'aula magna del Liceo Chiabrera-Martini (in via Manzoni 5) a Savona, incontro con l'ex magistrato Maurizio Picozzi e presentazione del libro "I misteri delle bombe nere" (Araba Fenice). All'evento prenderà parte il magistrato Maria Eugenia Oggero. L'incontro sarà moderato dal giornalista Marcello Zinola. E' previsto l'intervento del sindaco di Savona Marco Russo.

Dal magistrato che ha condotto l’inchiesta sulle bombe di Savona, attraverso atti giudiziari inediti e alcune testimonianze, ecco il libro che consente di dare finalmente un nome ad alcuni dei responsabili degli attentati ed al loro gruppo eversivo. Il romanzo inchiesta rivela molte novità sui fatti: a partire dai pentiti dell’estremismo nero e da un collaboratore di giustizia portoghese, sino alle testimonianze savonesi; e poi le protezioni locali, che oltre a sviare l’indagine dagli imputati che così ottenevano l’archiviazione, causavano vari procedimenti a carico dei testi di accusa.

Le riflessioni sul terrorismo italiano dalla fine degli anni ’60 ai ’70 chiariscono la strategia della tensione degli attentati savonesi e la tattica degli attentati in risposta alla forte risposta popolare. Le ultime scoperte forniscono utili conferme e nuovi sviluppi coerenti con il disegno degli attentatori, consentendo un confortante recupero della memoria storica di un periodo non dimenticato della nostra città.

Dalla prefazione di Giovanni Russo Spena “mi piace chiamarla, alludendo ad una storica espressione, un segmento rilevante dell’autobiografia di una nazione. Perché in quel territorio di Savona (e in quella inchiesta) precipitano e si evidenziano tratti fondamentali e tragici di un lungo arco temporale della storia d’Italia che, non a caso chiamiamo anni di piombo, stragismo impunito, strategia della tensione. Sembrano memorie lontane, ma ci parlano ancora, inducono ancora alla riflessione. Non c’è, del resto, futuro senza la memoria storica”.



Maurizio Picozzi (nato a Roma, specializzato in diritto penale e criminologia presso l’Università La Sapienza) ha operato per molti anni come magistrato, esercitando l’incarico di Procuratore della Repubblica, nonché di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale. Già autore del romanzo inchiesta “Uomini o mantidi?” sul caso di Gigliola Guerinoni.

L'evento è promosso dalla Libreria Ubik in collaborazione con l'Anpi Associazione Partigiani. Green Pass obbligatorio.