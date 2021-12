Strade e vicoli di Alassio invasi da acrobati, ginnasti e pupazzi danzanti: la street art accende la magia del Natale

Non sono certo passati inosservati: nel primo fine settimana di dicembre hanno letteralmente invaso le vie della città animandole con la loro allegria, arte e simpatia. Sono più di venti gli artisti che per tutto il periodo natalizio saranno i protagonisti dell'animazione itinerante che affascina grandi e piccini.

"Può capitare - spiega Anglo Galtieri, Vicesindaco e Assessore al Turismo del Comune di Alassio - di passeggiare per le vie della città per shopping, lavoro o semplice diletto e incontrare piccoli gruppi di artisti ognuno specializzate in discipline differenti: trampolieri, giocolieri, acrobati, ginnasti, pupazzi danzanti, qualche volta trainati da una curiosa macchinina natalizia, completamente elettrica. Arrivano da tutta Italia e sono tra i migliori artisti di strada che potessimo desiderare per animare la nostra città. La gireranno tutta, fermandosi di tanto in tanto per brevi show di animazione, sempre nel rispetto della normativa sanitaria. Ci saranno anche suggestive parate luminose evocative dello spirito natalizio con cui vorremmo permeare la città".

"E' questa la soluzione che abbiamo individuato - spiega ancora Galtieri - in risposta alle normative sanitarie vigenti che sono fortemente limitanti rispetto agli spettacoli all'aperto. Così non si discrimina nessuno e la città si presenta gioiosa e accogliente".

"Nei prossimi giorni - la conclusione - dovrebbero rientrare le squadre impegnate nell'allestimento delle luminarie e completare la scenografia del Natale alassino".