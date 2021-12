Onzo, l'affondo della minoranza: "Oltre 15 mila euro per liti e contenziosi legali, ma per il secondo anno di fila il Natale sarà buio"

"Quest’anno l’amministrazione Bottello prevede di spendere 15.275,47 euro in liti e contenziosi legali, tremila euro in più rispetto all’esercizio precedente, e zero per ricordare il messaggio profondo del Natale: per il secondo anno di fila il Natale di Onzo sarà buio, o meglio illuminato solo dalle luci dei privati". Così Giuliano Arnaldi, capogruppo dell'opposizione a Onzo.

"In realtà quest’anno è anche peggio: il sindaco ha deciso di illuminare solo i palazzi comunali - prosegue Arnaldi - A volte, signor sindaco, i piccoli gesti parlano più di mille parole: ad oggi mi pare che in occasione delle festività natalizie lei abbia fatto illuminare solo i palazzi comunali. Spero che provvederà a portare la luce del Natale in tutto il paese. La luce del Natale non dovrebbe essere appannaggio degli eletti, ma patrimonio di speranza per una intera comunità. Comune, comunità: quando queste parole prendono significati contrastanti il problema si fa serio".

La polemica sulle luminarie è stata per la minoranza anche l'occasione per sollevare "un problema più ampio, quello delle mancate risposte ad interpellanze e Pec e di un modo generale di operare dell’amministrazione Bottello" definito dallo stesso Arnaldi "opaco".

"Quest’anno l’amministrazione Bottello prevede di spendere 15.275,47 euro in liti e contenziosi legali, tremila euro in più rispetto all’esercizio precedente, e zero per ricordare il messaggio profondo del Natale: forse rileggere il capolavoro di Charles Dickens potrà scaldare anche il cuore degli amministratori di Onzo" conclude l'esponente di minoranza.