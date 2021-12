Camera di Commercio "Riviere di Liguria", Lupi a un passo dalla presidenza ma Confindustria non molla: ecco tutti i nomi dei 25 neo consiglieri

Dopo lo stallo degli ultimi mesi, la Camera di Commercio 'Riviere di Liguria' – che comprende Imperia, Savona e La Spezia, è pronta a rinnovare i suoi organi. Il governatore Toti ha infatti convocato per martedì prossimo, alle 14.30, presso la sede savonese la seduta del consiglio e all’ordine del giorno c’è la nomina del presidente che guiderà l’ente camerale fino al 2026.

Nel contempo Toti approva la lista dei 25 consiglieri camerali convocati per la seduta presso la sede di Via Quarda Superiore che, all’esito delle votazioni, nomineranno il presidente. Il numero dei consiglieri, in seguito alla riforma Madia è sceso da 33 a 25. La distribuzione dei voti e anche del 'peso' all’interno degli organi contava due parametri: il numero delle imprese attive alla data delle elezioni delle tre province e il numero degli iscritti di ogni associazione e organizzazione.

Salvo ripensamenti dell'ultimo minuti per il settore Agricoltura, che comprende la Cia di Imperia, Levante e Savona nonché l’Upa di Spezia e Imperia e la Confagricoltura di Savona, siederà in consiglio Osvaldo Geddo, direttore della Cia savonese.

Per l’Industria, che comprende Confindustria di Spezia e Imperia nonché l’unione industriali della provincia di Savona, ci sono Paolo Faconti, direttore generale di Confindustria La Spezia e la sanremese Barbara Amerio, presidente Confindustria Imperia, mentre per la 'piccola impresa' Angelo Berlangieri, presidente di Upa Savona.

Tre i consiglieri per il settore Artigianato e le categorie hanno puntato su Paola Freccero, presidente di Cna Savona, Davide Mazzola, vice presidente vicario della Camera di Commercio, Donata Vivaldi, di Taggia, attuale presidente di Confartigianto Imperia e Paolo Figoli, presidente della Confartigianato della Spezia nonché vice presidente di ANAEPA Confartigianato Edilizia.

Per il settore Commercio grande riconferma per Enrico Lupi, attuale presidente dell’ente camerale e della Confcommercio, nonché Sabrina Canese, presidente di Assofermet.

Gianfranco Bianchi, presidente di Confcommercio La Spezia, e Giancarlo Cerisola, presidente di Confesercenti d’Area delle Riviere di Liguria mentre per la piccola Impresa Lorenza Giudice, Vice Vicario per la Provincia di Savona di Confcommercio. Per le cooperative, comprendenti la Legacoop Liguria, l’Agci Liguria e la Confcooperative Liguria la preferenze hanno puntato su Enrico Pennino di Confcooperative mentre per il Turismo su Lorenza Mengarelli, dell’AssoAlbergatori, Vincenzo Bertino, presidente di Confcommercio Savona e Marco Benedetti, presidente di Confesercenti Liguria.

Alessandro Berta, direttore dell’Unione industriali di Savona è il consigliere designato per rappresentare il settore dei ‘Trasporti e spedizioni’ e Alberto Silvano Piacentini, Direttore Regionale Liguria Crèdit Arcole, per il 'Credito e Assicurazioni'. Tre i componenti per il settore dei servizi all’imprese e le categorie hanno individuato Graziana Gianfranchi, presidente comunale di Confesercenti La Spezia, Mariano Cerro, Direttore di Confartigianato Savona, e il sanremese Olmo Romeo, Presidente CNA Turismo e Commercio territoriale e Liguria.

Fulvio Fellegara, attuale presidente della Cgil Imperiese, è il nome su cui le camere del lavoro di tutte e tre le province hanno trovato l’accordo per rappresentare le ‘organizzazioni e le associazioni’. Fellegara prende il posto di Claudio Bosio, presidente provinciale Cisl. Gli ultimi due seggi riguardano infine il settore delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti la cui scelta è ricaduta su Gian Luigi Taboga, presidente onorario di Assoutenti, mentre Aurelio Boraschi, segretario dell’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di La Spezia sarà il rappresentante degli ordini professionali.

I 25 consiglieri quindi procederanno alla nomina del presidente. Il match si gioca tutto tra Confcommercio e Confindustria. In testa c’è Lupi che difficilmente lascerà spazio ad altri considerato l’impegno profuso in questi ultimi mesi sul territorio. In particolare su quello della provincia imperiese dove l’ente camerale si è speso a favore di ogni settore e soprattutto ha dato supporto a tante iniziative dal mare all’entroterra.

Oltre a Lupi la 'riconferma' ha riguardato anche Mazzola, Freccero, Bianchi, Benedetti, Bertino, Figoli.