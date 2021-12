Alassio avvia le Fase 2 della differenziata, ma forse qualcuno non lo sa. Macheda: “Per conferire i rifiuti, usiamo le isole e non la strada”

Come annunciato, da ieri è partita la Fase 2 del Progetto di Raccolta Differenziata avviata dal Comune di Alassio attraverso la partecipata Sat Servizi.

Da giovedì 9 dicembre infatti si è provveduto a chiudere le isole ecologiche e i cassonetti dove è possibile conferire solo attraverso le apposite chiavi elettroniche, consegnate insieme alle nuove dotazioni durante tutta l'estate e l'autunno.

"Il primo feedback della giornata di ieri - commenta Fabio Macheda, Assessore all'Ambiente del comune di Alassio - è stato positivo, anche grazie al personale Sat che a rotazione presidiava le isole della città, istruendo gli utenti sulle modalità di conferimento".

"Nella notte - aggiunge Sergio Poggio, direttore tecnico di Sat ​- abbiamo però registrato casi di abbandono. Siamo subito intervenuti, ma è certo un comportamento da perseguire. Negli ultimi quindici giorni abbiamo cercato di avvisare in ogni modo la cittadinanza, con una nuova campagna informativa. Alcuni sono andati a ritirare le chiavi e le dotazioni, ma c'è ancora un 15% che non l'ha fatto. Ora non può più attendere".

"Stiamo valutando di avviare servizi dedicati della Polizia Municipale - aggiunge Macheda - ci stiamo coordinando con il Comandate Parrella per verificarne le modalità, ma cercheremo di attivarci in ogni modo possibile perché la fase due del piano vada a regime, consegnandoci una città pulita e ordinata come tutti noi desideriamo che sia. Nel frattempo, stiamo monitorando insieme a Sat la situazione. Resta comunque inteso che serve la massima collaborazione. Buttare la spazzatura per la strada resta un gesto incivile assolutamente non giustificabile. Le isole sono capienti. Usiamole nella maniera corretta. Per conferire i rifiuti, usiamo le isole e non la strada".