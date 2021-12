Assoristobar Alassio ‘sposa’ la linea innovativa di Luca Caputo, Balzola: “Solo così la nostra città potrà avere il turismo di qualità che merita”

“Solo un approccio innovativo può portare i cambiamenti che vogliamo. Lavorare con Luca Caputo, responsabile della programmazione turistica del comune di Alassio, è un’occasione preziosa per portare alla nostra città il turismo di qualità che merita”. Esordisce così Carlomaria Balzola, presidente fipe Confcommercio/Assoristobar di Alassio, a margine dell’incontro tenutosi ieri, giovedì 9 dicembre, alla presenza di Michela Bertonasco, vicepresidente, degli associati, il dottor Luca Caputo e il vicesindaco e assessore al Turismo Galtieri, con l’obbiettivo di delineare le strategie future in merito al settore turistico ed elaborare e proporre un’offerta differente, tesa a valorizzare il territorio, l’identità e la tradizione.

Alassio, città del Muretto, oggi conosciuta come punto di riferimento per la movida e ricca di attività commerciali, punta a riportare la località tanto amata da Ernest Hemingway e Arturo Graf agli antichi fasti, quando era nelle più alte sfere del turismo internazionale. “Puntiamo prevalentemente all’’economia d’argento’, ovvero famiglie con figli già grandi, e al turismo delle seconde case, realtà radicata nella nostra città, ma che va sviluppata con nuovi prodotti turistici. Ma guardiamo anche oltre, perché ci sono anche sfere del settore scarsamente prese in considerazione che potrebbero darci soddisfazioni, e soprattutto consentire la destagionalizzazione del periodo di fruibilità del nostro territorio. Parliamo, ad esempio, del segmento congressuale, come giustamente fatto notare dal presidente di Confcommercio provinciale”.

Figura che funge da perno e da faro, Luca Caputo, che ha illustrato gli obiettivi dei Break in Alassio, organizzerà i prossimi Break in occasione delle festività natalizie, ha parlato di come passare dal proporre un evento a proporre un'esperienza in occasione di San Valentino e come strutturare l’offerta per le festività pasquali, come vendere la tradizione attraverso le De.Co. e renderle fruibili nei piatti di tutti i giorni, dando spunti su cui lavorare in modo moderno e fondando gli interventi futuri sostanzialmente in tre azioni fondamentali: miglioramento del servizio; creazione di nuovi prodotti turistici comprensoriali; valorizzazione del territorio.

“Come associazione siamo molto soddisfatti e appoggiamo totalmente l’operato del dottor Caputo – sottolinea Balzola -. Siamo in sintonia e, secondo noi è la persona giusta per creare unione di sintesi tra categorie e istituzioni. Ci piace la sua impronta all’avanguardia, con un’attenzione marcata all’identità e alle caratteristiche del nostro territorio, che lo rendono unico per elaborare nuove soluzioni basate anche su cicloturismo ed escursionismo e una rete di prodotti e azioni, come l’indispensabile formazione dei nostri operatori, in sintonia con la linea condivisa”.

“Siamo di fronte a una grande sfida: quella di cambiare le cose. Speriamo di essere tutti pronti per l’innovazione”, conclude il presidente fipe Confcommercio/Assoristobar di Alassio.