Fiera di Santa Lucia a Savona, cambiano i percorsi dei mezzi Tpl lunedì 13 dicembre

Cambieranno i percorsi nel centro cittadino di Savona per alcuni autobus di Tpl Linea il prossimo lunedì 13 dicembre, quando si svolgerà nuovamente la tradizionale Fiera di Santa Lucia.

I cambiamenti a causa della chiusura al traffico veicolare, dalle ore 19 di domenica 12 alle ore 24 di lunedì 13, di via Paleocapa nel tratto compreso tra piazza Leon Pancaldo e piazza Mameli.

Tutti gli autobus provenienti da levante interessati al transito dovranno effettuare il seguente percorso alternativo: via Gramsci – via Pietro Giuria – piazza Giulio II – via Niella – piazza Mameli e quindi il regolare percorso.

Inoltre, dalle ore 14 alle ore 20 in via Berlingeri e nel tratto di via Famagosta, compreso tra la stessa via Berlingeri e via Santa Lucia, verrà istituito il doppio senso di circolazione anche per i veicoli privati.